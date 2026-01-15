На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине Interia: удары ВС РФ резко снизили эффективность ВСУ в перехватах ракет

Массированные удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, пишет польское издание Interia. Как сообщается, сейчас эффективность перехвата ракет находится в районе 36%, хотя когда-то она достигала 60%.

Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВС России получили преимущество над Вооруженными силами Украины за счет оснащения беспилотников «Герань» ракетами ПЗРК «Игла». Модернизированные дроны продемонстрировали способность поражать динамичные движущиеся цели и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам.

До этого Служба внешней разведки Российской Федерации сообщала, что украинская система противовоздушной обороны, включая мобильные группы и имеющиеся в распоряжении истребители F-16, не способна эффективно перехватывать российские воздушные цели. Там добавили, что освоение новой техники, такой как французские самолеты «Мираж» и другие образцы вооружения, требует значительного времени и высокого уровня подготовки специалистов.