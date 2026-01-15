Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:36

На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине

Interia: удары ВС РФ резко снизили эффективность ВСУ в перехватах ракет

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Массированные удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, пишет польское издание Interia. Как сообщается, сейчас эффективность перехвата ракет находится в районе 36%, хотя когда-то она достигала 60%.

Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВС России получили преимущество над Вооруженными силами Украины за счет оснащения беспилотников «Герань» ракетами ПЗРК «Игла». Модернизированные дроны продемонстрировали способность поражать динамичные движущиеся цели и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам.

До этого Служба внешней разведки Российской Федерации сообщала, что украинская система противовоздушной обороны, включая мобильные группы и имеющиеся в распоряжении истребители F-16, не способна эффективно перехватывать российские воздушные цели. Там добавили, что освоение новой техники, такой как французские самолеты «Мираж» и другие образцы вооружения, требует значительного времени и высокого уровня подготовки специалистов.

Украина
Россия
ВС РФ
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.