Российская разведка раскрыла скудные возможности ПВО Украины СВР: у ПВО Украины и F-16 не получается перехватывать российские цели

Украинская система противовоздушной обороны, включая мобильные группы и имеющиеся в распоряжении истребители F-16, не способна эффективно перехватывать российские воздушные цели, заявила Служба внешней разведки Российской Федерации. Там добавили, что освоение новой техники, такой как французские самолеты «Мираж» и другие образцы вооружения, требует значительного времени и высокого уровня подготовки специалистов.

Мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16, находящиеся в распоряжении Украины, не справляются с перехватом российских воздушных целей, — сказано в сообщении.

Ранее в СВР говорили, что Великобритания выражает серьезные опасения относительно политики президента США Дональда Трампа. По данным ведомства, Лондон обеспокоен тем, что действия американского лидера могут помешать Королевству извлекать финансовую выгоду из ситуации на Украине. В разведслужбе отметили, что на этот случай британская сторона готовит план по дискредитации Трампа.

Пресс-бюро СВР России также сообщило, что в Великобритании планируют реанимировать фальшивые досье против Дональда Трампа. Его могут обвинить в мнимых контактах со спецслужбами РФ и СССР.