25 ноября 2025 в 11:09

Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье

СВР РФ: в Британии готовят фейковые досье о связях Трампа с Россией и СССР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании собираются реанимировать фейковые досье против президента США Дональда Трампа, обвиняющие американского лидера якобы в связях со спецслужбами РФ и СССР, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным ведомства, Лондон недоволен миротворческой активностью главы Белого дома, которая может помешать ему зарабатывать на украинском конфликте.

Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Состряпаны планы реанимации фейковых досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что у Британии едва ли получится «войти в одну реку дважды» и использовать то же досье Стила, с помощью которого Трампа пытались дискредитировать в его первый президентский срок. Разведка уверена, что американскому лидеру удастся «поставить на место» своих союзников.

Ранее российская разведка сообщала, что европейские эксперты «бьют в набат» из-за приближения краха западного антироссийского проекта на Украине. По информации СВР, аналитики предупреждают национальные правительства об опасности, а в направляемых в «высокие кабинеты» докладах прямо указываются печальные последствия.

