Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:09

СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»

СВР: эксперты ЕС бьют в набат из-за краха проекта «Антироссия» на Украине

Читайте нас в Дзен

Европейские эксперты бьют в набат из-за приближения краха западного антироссийского проекта на Украине, сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным СВР, аналитики предупреждают национальные правительства об опасности.

Эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально «бьют в набат», предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта «Антироссия» на Украине, — подчеркнули в спецслужбе.

В СВР отметили, что в направляемых в «высокие кабинеты» докладах прямо указываются последствия такого плана. Спецслужба пояснила, что киевский режим ждет неизбежный военный разгром, а в Европе это понимают.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что сообщения СВР РФ никогда не бывают голословными. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о планируемом отказе Армении от российского зерна в пользу Украины.

Депутат Госдумы Антон Колесник оценил сообщение СВР о предстоящем развертывании ВС Франции в зоне конфликта. Парламентарий допустил, что военные республики могут находиться на Украине.

СВР
Украина
Евросоюз
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.