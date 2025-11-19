СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»

СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия» СВР: эксперты ЕС бьют в набат из-за краха проекта «Антироссия» на Украине

Европейские эксперты бьют в набат из-за приближения краха западного антироссийского проекта на Украине, сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным СВР, аналитики предупреждают национальные правительства об опасности.

Эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально «бьют в набат», предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта «Антироссия» на Украине, — подчеркнули в спецслужбе.

В СВР отметили, что в направляемых в «высокие кабинеты» докладах прямо указываются последствия такого плана. Спецслужба пояснила, что киевский режим ждет неизбежный военный разгром, а в Европе это понимают.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что сообщения СВР РФ никогда не бывают голословными. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о планируемом отказе Армении от российского зерна в пользу Украины.

Депутат Госдумы Антон Колесник оценил сообщение СВР о предстоящем развертывании ВС Франции в зоне конфликта. Парламентарий допустил, что военные республики могут находиться на Украине.