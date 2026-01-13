Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 05:15

Раскрыты преимущества России перед ВСУ и армиями Евросоюза и НАТО

Военэксперт Кнутов: ВСУ тратят дорогие ракеты на сбивание новых мощных дронов РФ

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины тратят дорогие ракеты, чтобы сбивать новые мощные дроны российской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, речь идет, например, о реактивном БПЛА самолетного типа, который в рядах ВСУ ошибочно называют «Герань-5».

ВС РФ переходят к применению таких средств, которые, с одной стороны, намного дешевле, чем то, что использует противник, а с другой стороны — эффективнее. Речь идет, например, о дроне, который на Украине назвали «Герань-5», хотя к «Гераням» он не относится. Это дрон самолетного типа с реактивным двигателем. Крейсерская скорость составляет 600 км в час, дальность — 1000 км. Он летит на высоте примерно 5 км, что делает его недосягаемым для ПВО, а также ПЗРК. В результате ВСУ нужно тратить дорогие ракеты, что оказывается нецелесообразным. Мы в данном случае находим более прогрессивные решения, экономически выгодные и более эффективные, чем страны ЕС и НАТО, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что ВС России получили преимущество над Вооруженными силами Украины за счет оснащения беспилотников «Герань» ракетами ПЗРК «Игла». Модернизированные дроны продемонстрировали способность поражать динамичные движущиеся цели и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам.

БПЛА
Россия
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
