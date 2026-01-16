Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 02:41

SHOT выяснил, что БПЛА врезался в многоэтажку в Рязани

SHOT: БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в Рязани десяти взрывах, беспилотник, по данным канала, врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT уточнил, что атака началась около 40 минут назад, известно, что повреждения получили четыре квартиры, автомобили посекло. SHOT указал, что в небе были слышны звуки моторов, по БПЛА работали российские ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал жуткие кадры последствий атаки украинских БПЛА на регион. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1. Эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров.

Тем временем власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в микрорайоне, пострадавшем от ночной атаки БПЛА. После внеочередного заседания комиссии по ЧС было решено организовать оперативный штаб и пункт временного размещения для эвакуированных граждан.

ВСУ
военные
Рязань
многоэтажки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Небо все более дырявое»: почему ПВО Украины беззащитна перед атаками РФ
Зеленский заявил, что 400 тыс. жителей Харькова остались без света и тепла
SHOT выяснил, что БПЛА врезался в многоэтажку в Рязани
Раскрыты последствия взрывов в нидерландском городе
Очевидцы сообщили о прогремевшей серии взрывов над Воронежем
В зоне СВО ликвидировали пять офицеров ВСУ
Фаза Луны сегодня, 16 января: покупаем землю, бережем зрение
Мошенник из ОПГ, гроза уклонистов: кто такой новый министр обороны Украины
В Волгограде и Калуге перестали принимать и отправлять самолеты
В Курске объявили о работе ПВО и призвали жителей быть осторожнее
Дипломаты РФ оказывают задержанному в Польше археологу необходимую помощь
Несколько человек погибли при пожаре в двухкомнатной московской квартире
Оборотень в погонах: как маньяк из Одессы охотился на жен солдат
Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто
Космонавт Федяев отправится на базу SpaceX
Ветеран ВОВ Зинаида Цыганкова скончалась на 102-м году жизни в Воронеже
Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» скончался в возрасте 45 лет
Глава администрации получил ранения при атаке ВСУ под Белгородом
Жителей Камчатки пересадили в автозаки из-за сугробов
Испанская королевская семья сообщила о смерти принцессы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.