SHOT выяснил, что БПЛА врезался в многоэтажку в Рязани SHOT: БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани

Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в Рязани десяти взрывах, беспилотник, по данным канала, врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT уточнил, что атака началась около 40 минут назад, известно, что повреждения получили четыре квартиры, автомобили посекло. SHOT указал, что в небе были слышны звуки моторов, по БПЛА работали российские ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал жуткие кадры последствий атаки украинских БПЛА на регион. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1. Эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров.

Тем временем власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в микрорайоне, пострадавшем от ночной атаки БПЛА. После внеочередного заседания комиссии по ЧС было решено организовать оперативный штаб и пункт временного размещения для эвакуированных граждан.