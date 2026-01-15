Атака США на Венесуэлу
Путин пояснил, чего ожидает от Южной Кореи

Путин: Россия рассчитывает на восстановление отношений с Южной Кореей

Россия рассчитывает восстановить взаимоотношения с Южной Кореей после растраты положительного капитала между сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами. По его словам, которые транслировались в Telegram-канале Кремля, до этого страны успешно контактировали в сферах торговли и предпринимательства.

К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея, а ведь раньше придерживались прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса, мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что дипломатия все чаще подменяется односторонними и опасными действиями, когда вместо диалога сильные стороны пытаются диктовать свою волю и поучать других, как жить. Он подчеркнул, что поиск консенсуса и компромиссов уступает место монологу и приказам.

Также Алексей Маленко был назначен послом РФ в Мавритании по указу российского лидера. Глава государства освободил от этой должности Бориса Жилко.

