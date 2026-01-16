Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 01:14

Несколько человек погибли при пожаре в двухкомнатной московской квартире

РЕН ТВ: при пожаре в квартире на 11 этаже в Москве погибли два человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве произошел пожар в квартире на 11 этаже многоквартирного дома, передает РЕН ТВ. В результате возгорания погибли два человека.

Площадь пожара составила семь квадратных метров. Причины и другие последствия не уточняются.

Ранее при пожаре в психбольнице Златоуста пострадали два пациента, отравившись угарным газом. Возгорание произошло в спортивном зале медучреждения на площади 100 квадратных метров. Всех 132 человек, включая 90 пациентов, эвакуировали из здания. Их временно разместили в близлежащем клубе.

Кроме того, масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице. К тушению были привлечены значительные силы пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, в западной части Ростова-на-Дону загорелся один из промышленных объектов после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, возгорание также зафиксировано в квартирах многоэтажных домов. В Сети также появились кадры пожара, снятые очевидцами.

