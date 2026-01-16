Стало известно о расколе в ЕС из-за идеи прямых переговоров с Путиным

Попытки европейских лидеров восстановить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным натолкнулись на жесткую критику со стороны Великобритании, передает издание Politico. Как сообщает источник, это мнение приводит к дипломатическому расколу в Евросоюзе.

Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в материале.

Глава британского МИД Иветт Купер категорически отвергла предложения Парижа и Рима о переговорах с Россией. По ее словам, Лондон считает, что давление на Россию должно только усиливаться.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. По словам главы правительства, она поддерживает позицию вице-премьера страны Маттео Сальвини и президента Франции Эммануэля Макрона по диалогу с РФ.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал призыв Мелони и подчеркнул, что диалог должен быть уважительным. Он отметил, что подобный формат взаимодействия имеет позитивное значение.