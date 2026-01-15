Атака США на Венесуэлу
Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Салат с курицей и черносливом Салат с курицей и черносливом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салат с курицей и черносливом получается сочным, нежным и очень аппетитным. Он достаточно прост в приготовлении, так что подавать его можно как на праздники, так и в будни. Приводим пошаговый рецепт угощения на всю семью.

Состав

  • Отварное филе курицы — 250 г
  • Чернослив без косточек — 150 г
  • Твердый сыр — 70 г
  • Кисло-сладкое яблочко — 1 шт.
  • Ядра грецких орехов — 50 г
  • Яйца вкрутую (крупные) — 2 шт.
  • Майонез — 70 г

Способ приготовления

В центр плоской сервировочной тарелки установите кулинарное кольцо (в идеале диаметром 18 см). Курицу мелко нарежьте. Яйца очистите и также нашинкуйте некрупными кубиками. Чернослив промойте, замочите в кипятке на 10 минут, затем мелко нарежьте. Орехи измельчите ножом. Яблоко очистите, удалите сердцевину, мякоть натрите на средней терке. Сыр также средне нашинкуйте.

Выложите ингредиенты слоями, делая между ними майонезные прослойки:

  1. Курица.
  2. Чернослив.
  3. Яйца.
  4. Яблоко.
  5. Сыр.

Посыпьте салат измельченными орешками. Затем уберите закуску в холодильник на 60 минут. После этого можно осторожно снять кулинарное кольцо.

Салат из курицы и чернослива готов!

