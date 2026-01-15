Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Этот пирог — мечта каждого любителя выпечки! Сочетание воздушного теста, нежной творожной начинки и ароматной корочки покоряет с первого кусочка. Готовится просто, а съедается моментально. Убедитесь сами!
Ингредиенты для «Тающего мига»
Для начинки:
- творог (берите жирность 5–9%) — 300 г;
- сметана — 3 ст. л;
- сахарный песок — 80–100 г;
- куриные яйца — 1 шт.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Для теста:
- мука хлебопекарная — 250 г;
- масло сливочное (холодное) — 150 г;
- сахарный песок — 100 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для декора:
- сахарная пудра — 1–2 ч. л.;
- лепестки миндаля или кокосовая стружка — по желанию.
Как приготовить пирог «Тающий миг»
Соедините муку с разрыхлителем. Добавьте кубики охлажденного масла и перетрите ингредиенты в крошку. Всыпьте сахар, вбейте яйцо и замесите мягкое тесто. Оберните его пленкой и поместите в холодильник на 20–30 минут.
Для начинки смешайте в миске творог, сметану, сахар, яйцо и ванильный сахар до получения однородной массы. Если хотите добиться более гладкой текстуры начинки, взбейте ее блендером.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Раскатанное тесто выложите в форму, сделав бортики. На тестовую основу вылейте творожную начинку и разровняйте ее лопаткой. Поставьте пирог в духовку и выпекайте полчаса или чуть дольше, пока начинка не загустеет, а тесто не подрумянится.
Достаньте готовый пирог из духовки и остудите его. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и при желании украсьте миндальными лепестками или кокосовой стружкой.
Почему этот пирог стоит попробовать?
- Готовится из доступных ингредиентов.
- Подходит для семейного чаепития и праздничного стола.
- Выглядит эффектно и аппетитно!
Ранее мы рассказывали, как приготовить пирог с капустой на кефире.