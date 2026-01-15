Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Этот пирог — мечта каждого любителя выпечки! Сочетание воздушного теста, нежной творожной начинки и ароматной корочки покоряет с первого кусочка. Готовится просто, а съедается моментально. Убедитесь сами!

Ингредиенты для «Тающего мига»

Для начинки:

творог (берите жирность 5–9%) — 300 г;

сметана — 3 ст. л;

сахарный песок — 80–100 г;

куриные яйца — 1 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для теста:

мука хлебопекарная — 250 г;

масло сливочное (холодное) — 150 г;

сахарный песок — 100 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для декора:

сахарная пудра — 1–2 ч. л.;

лепестки миндаля или кокосовая стружка — по желанию.

Как приготовить пирог «Тающий миг»

Соедините муку с разрыхлителем. Добавьте кубики охлажденного масла и перетрите ингредиенты в крошку. Всыпьте сахар, вбейте яйцо и замесите мягкое тесто. Оберните его пленкой и поместите в холодильник на 20–30 минут.

Для начинки смешайте в миске творог, сметану, сахар, яйцо и ванильный сахар до получения однородной массы. Если хотите добиться более гладкой текстуры начинки, взбейте ее блендером.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Раскатанное тесто выложите в форму, сделав бортики. На тестовую основу вылейте творожную начинку и разровняйте ее лопаткой. Поставьте пирог в духовку и выпекайте полчаса или чуть дольше, пока начинка не загустеет, а тесто не подрумянится.

Достаньте готовый пирог из духовки и остудите его. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и при желании украсьте миндальными лепестками или кокосовой стружкой.

Почему этот пирог стоит попробовать?

Готовится из доступных ингредиентов.

Подходит для семейного чаепития и праздничного стола.

Выглядит эффектно и аппетитно!

Ранее мы рассказывали, как приготовить пирог с капустой на кефире.