Бутерброды с жареным луком и крабовыми палочками: простая закуска, которую съедают первой

Иногда самые простые продукты дают неожиданно яркий вкус. Обычный жареный лук в сочетании с крабовыми палочками и сметанной заправкой превращается в ароматную и очень аппетитную намазку для бутербродов. Такая закуска готовится быстро, а на столе исчезает буквально за минуты.

Ингредиенты:

лук репчатый — 3 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

сметана — 120 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

красный острый перец — 1/2 ч. л.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

соль — по вкусу;

багет или хлеб — для подачи.

Приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости и золотистого цвета. Готовый лук переложите на тарелку и дайте ему немного остыть.

Крабовые палочки мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Переложите их в миску, добавьте остывший жареный лук и сметану.

Приправьте смесь паприкой, острым перцем, лимонным соком и солью. Все тщательно перемешайте — должна получиться мягкая, ароматная начинка с легкой пикантностью.

Намажьте готовую массу на ломтики багета или свежего хлеба. Подавать бутерброды лучше сразу, пока хлеб остается хрустящим. При желании сверху можно посыпать немного паприки или добавить свежую зелень.

