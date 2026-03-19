19 марта 2026 в 17:36

Бутерброды с жареным луком и крабовыми палочками: простая закуска, которую съедают первой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самые простые продукты дают неожиданно яркий вкус. Обычный жареный лук в сочетании с крабовыми палочками и сметанной заправкой превращается в ароматную и очень аппетитную намазку для бутербродов. Такая закуска готовится быстро, а на столе исчезает буквально за минуты.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 3 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • сметана — 120 г;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • красный острый перец — 1/2 ч. л.;
  • лимонный сок — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • багет или хлеб — для подачи.

Приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости и золотистого цвета. Готовый лук переложите на тарелку и дайте ему немного остыть.

Крабовые палочки мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Переложите их в миску, добавьте остывший жареный лук и сметану.

Приправьте смесь паприкой, острым перцем, лимонным соком и солью. Все тщательно перемешайте — должна получиться мягкая, ароматная начинка с легкой пикантностью.

Намажьте готовую массу на ломтики багета или свежего хлеба. Подавать бутерброды лучше сразу, пока хлеб остается хрустящим. При желании сверху можно посыпать немного паприки или добавить свежую зелень.

Ранее сообщалось, что иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. Спасают быстрые чесночные лепешки на сковороде.

Проверено редакцией
Марина Макарова
