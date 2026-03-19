19 марта 2026 в 13:36

Торт «Пьяная брюнетка» с вишней и шоколадом: насыщенный десерт, который тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы любите десерты с ярким вкусом и легкой кислинкой, этот торт станет настоящей находкой. Сочная вишня, пропитанная ароматным алкоголем, нежный шоколадный бисквит и сливочный крем создают удивительно гармоничное сочетание. Такой торт получается насыщенным, ароматным и отлично подходит для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • мука — 150 г;
  • какао-порошок — 35 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • вишня — 400 г;
  • сливки 30–40% — 300 мл;
  • черный шоколад — 300 г;
  • коньяк, виски, бренди или ликер — 100 мл;
  • грецкие орехи — 100 г.

Приготовление

Вишню заранее очистите от косточек и залейте алкоголем. Лучше оставить ягоды на ночь — так они хорошо пропитаются и станут более ароматными.

Для бисквита взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Отдельно смешайте муку, какао и ванильный сахар, затем аккуратно вмешайте сухую смесь в яичную массу. Вылейте тесто в форму и выпекайте около 40 минут при 180 °C.

Остывший бисквит аккуратно разрежьте: срежьте верх и выньте часть мякоти, чтобы получилась своеобразная «чаша». Крошку измельчите.

Сливки подогрейте и растопите в них кусочки шоколада, помешивая до гладкого крема. Часть ганаша смешайте с бисквитной крошкой.

На дно бисквита выложите немного шоколадной массы, затем слой «пьяной» вишни. Сверху распределите оставшуюся смесь и накройте верхним коржом. Полейте торт оставшимся кремом с рублеными орехами и уберите в холодильник на несколько часов для пропитки.

Марина Макарова
