Кидаю в кастрюлю крупинку — и на столе «розовые жемчужинки»: копеечное средство дарит королевский оттенок

Пасха не за горами, и скоро во всех домах будут красить яйца. Хотите получить нежный розовый оттенок, похожий на малиновый щербет? Вам поможет обычная марганцовка, которая найдется в каждом доме.

Растворите несколько крупинок перманганата калия в небольшом количестве холодной кипяченой воды. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, добавьте соль и уксус, а затем аккуратно опустите яйца. Варите до готовности, и вы получите яйца с ровной, красивой розовой скорлупой.

Такой необычный цвет выглядит нарядно, превращая обычные яйца в настоящее украшение пасхального стола. Марганцовка доступна, безопасна и позволяет добиться равномерного, насыщенного оттенка без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.