Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 09:35

Никакой больше сухости и крошек: этот кулич с ажурным мякишем остается свежим целую неделю. Бархатное чудо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пасха уже не за горами, и один из главных символов светлого праздника — кулич. Рецептов множество, но есть кулинарные хитрости, которые сделают тесто идеальным и позволят ему оставаться свежим целую неделю.

Первое правило — никакой спешки: куличу нужна опара. Хотя бы 20 минут на ее созревание — залог хорошего подъема.

Второй секрет — умеренность в сахаре. Слишком много сладости ускоряет черствение, поэтому важно соблюдать баланс и вносить сахар сразу, без остатка.

Третье — любовь к желткам. Именно они делают тесто бархатистым, однородным и нежным. Белки же могут дать обратный эффект, сделав кулич сухим и склонным к крошению.

И наконец, жир — основа мягкости. Добавьте в тесто маргарин, смалец или растительное масло, а для особой пышности можно использовать сразу два вида жира. Тесто станет пористым, эластичным и не будет рваться.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите кулич с ажурным мякишем, который простоит на столе всю пасхальную неделю, не теряя вкуса и свежести.

Проверено редакцией
Читайте также
Пасха
куличи
выпечка
рецепты
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 19 марта: что там происходит сейчас, сводка
В Брянске раскрыли, сколько домов повреждено из-за атаки ВСУ 10 марта
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.