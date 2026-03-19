Никакой больше сухости и крошек: этот кулич с ажурным мякишем остается свежим целую неделю. Бархатное чудо

Пасха уже не за горами, и один из главных символов светлого праздника — кулич. Рецептов множество, но есть кулинарные хитрости, которые сделают тесто идеальным и позволят ему оставаться свежим целую неделю.

Первое правило — никакой спешки: куличу нужна опара. Хотя бы 20 минут на ее созревание — залог хорошего подъема.

Второй секрет — умеренность в сахаре. Слишком много сладости ускоряет черствение, поэтому важно соблюдать баланс и вносить сахар сразу, без остатка.

Третье — любовь к желткам. Именно они делают тесто бархатистым, однородным и нежным. Белки же могут дать обратный эффект, сделав кулич сухим и склонным к крошению.

И наконец, жир — основа мягкости. Добавьте в тесто маргарин, смалец или растительное масло, а для особой пышности можно использовать сразу два вида жира. Тесто станет пористым, эластичным и не будет рваться.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите кулич с ажурным мякишем, который простоит на столе всю пасхальную неделю, не теряя вкуса и свежести.

