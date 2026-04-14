В Петербурге девушка сделала снимок кулича и игрушки для взрослых

Девушка в Санкт-Петербурге сделала снимок с куличом и секс-игрушкой, в результате в отношении нее возбудили уголовное дело, заявили в региональном СК. После появления негативной реакции со стороны пользователей она удалила скандальный пост.

Однако ситуация получила широкий резонанс, и девушке пришлось записать видео с извинениями. Она пояснила, что не имела намерения задеть чьи-либо чувства. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее видео с изготовлением кальяна на основе пасхального кулича вызвало широкий общественный резонанс. Девушка из Саранска опубликовала ролик в социальных сетях. На кадрах видно, как она использует кулич в качестве чаши для кальяна и помещает внутрь табак.

Девушке может грозить до одного года лишения свободы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Допрос подозреваемой должен провести Следственный комитет в Москве.

В то же время в Крыму испекли кулич весом около 600 килограммов и диаметром 3,5 метра. В прошлом году размеры изделия были меньше, и его окружность составляла примерно 2,5 метра.