Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:24

В Петербурге девушка сделала снимок кулича и игрушки для взрослых

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девушка в Санкт-Петербурге сделала снимок с куличом и секс-игрушкой, в результате в отношении нее возбудили уголовное дело, заявили в региональном СК. После появления негативной реакции со стороны пользователей она удалила скандальный пост.

Однако ситуация получила широкий резонанс, и девушке пришлось записать видео с извинениями. Она пояснила, что не имела намерения задеть чьи-либо чувства. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее видео с изготовлением кальяна на основе пасхального кулича вызвало широкий общественный резонанс. Девушка из Саранска опубликовала ролик в социальных сетях. На кадрах видно, как она использует кулич в качестве чаши для кальяна и помещает внутрь табак.

Девушке может грозить до одного года лишения свободы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Допрос подозреваемой должен провести Следственный комитет в Москве.

В то же время в Крыму испекли кулич весом около 600 килограммов и диаметром 3,5 метра. В прошлом году размеры изделия были меньше, и его окружность составляла примерно 2,5 метра.

Регионы
Санкт-Петербург
Пасха
куличи
секс-игрушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Россиянин пытался ввезти из Польши дорогие наручные часы
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.