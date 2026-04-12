Пасхальный кулич гигантских размеров испекли в Крыму

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму испекли гигантский пасхальный кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра, рассказал директор парка Виктор Жиленко. По его словам, в минувшем году этот кулич имел окружность около 2,5 метров, передает РИА Новости.

В этом году наш гигантский праздничный кулич, собранный из сотен маленьких, в диаметре составил 3,5 метра, весом — 600 килограммов. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, одна тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма. Украшен 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира, — поделился Жиленко.

Освящение пасхального кулича состоялось в парке. После этого священник раздал угощение посетителям.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что куличи следует освящать в церкви за общей молитвой. Покупка же якобы уже освященных куличей в магазине подменяет истинный смысл праздника. По его словам, суть празднования Пасхи заключается в молитвенном переживании смерти и Воскресения Христова.