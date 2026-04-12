12 апреля 2026 в 17:08

Пасхальный кулич гигантских размеров испекли в Крыму

В Крыму испекли огромный кулич, вес которого составил 600 килограммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму испекли гигантский пасхальный кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра, рассказал директор парка Виктор Жиленко. По его словам, в минувшем году этот кулич имел окружность около 2,5 метров, передает РИА Новости.

В этом году наш гигантский праздничный кулич, собранный из сотен маленьких, в диаметре составил 3,5 метра, весом — 600 килограммов. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, одна тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма. Украшен 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира, — поделился Жиленко.

Освящение пасхального кулича состоялось в парке. После этого священник раздал угощение посетителям.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что куличи следует освящать в церкви за общей молитвой. Покупка же якобы уже освященных куличей в магазине подменяет истинный смысл праздника. По его словам, суть празднования Пасхи заключается в молитвенном переживании смерти и Воскресения Христова.

Регионы
Крым
Пасха
куличи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США решили закрутить гайки беременным женщинам
В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико
Песков объяснил низкую компетенцию Каллас плохим советским образованием
В деле о прорыве плотины в Дагестане появились задержанные
Дмитриев после объявления блокады Ормуза напомнил о своем прогнозе
Раскрыто отношение простых американцев к конфликту с Ираном
«Завершат уничтожение»: Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Ирана
Благословление Киркорова, конфликт с Соседовым: как живет Люся Чеботина
Брат главы Башкирии погиб в ДТП
Трамп раскрыл, что его представители думают об Иране
Украинские специалисты ПВО по ошибке ударили по двум небоскребам в ОАЭ
Названо неочевидное последствие блокады Ормузского пролива для Трампа
Силы правопорядка Ирана выявили организованную шпионскую сеть
Пасхальный кулич гигантских размеров испекли в Крыму
Коц высмеял хитрый план Трампа в Ормузском проливе
Властей Хельсинки обвинили в оплате отдыха финских детей в крымском лагере
Венгерская оппозиция устроила провокацию в день выборов
Вооруженные люди попытались захватить судно у берегов Йемена
Срыв перемирия и финские гиганты-отморозки: новости СВО на вечер 12 апреля
Военэксперт раскрыл, как Иран ответит США на блокаду Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

