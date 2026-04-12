Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 12:15

Россиянам ответили, стоит ли покупать якобы освященные куличи в магазине

Зампред ВРНС Иванов: освящать куличи нужно в церкви за общей молитвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Освящать куличи нужно в церкви за общей молитвой, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что покупка якобы уже освященных куличей в магазине подменяет истинный смысл праздника.

Главное в эти святые дни — быть в храме, а не в магазине! Друзья, сегодня великий праздник Пасха. Вчера увидел на одном православном канале фейк про то, что освящать куличи можно прямо в магазине. Но я хочу напомнить, что освящение — это не услуга в супермаркете, это священнодействие, которое совершается только в Церкви за общей молитвой. Это совершенно не соответствует православной традиции, когда торговые сети продают уже дескать освященные куличи. Это делается ради привлечения и удобства покупателей, ну и конечно с целью получения прибыли. Но это подменяет истинный смысл праздника и отдаляет людей от храма, — сказал Иванов.

Собеседник подчеркнул, что суть празднования Пасхи заключается в молитвенном переживании смерти и Воскресения Христова. Без храма даже освященные куличи и яйца остаются лишь формальными атрибутами, теряющими подлинный смысл, добавил он.

Куличи можно купить там, где удобно. Но прийти за благословением, за благодатью, за радостью нужно именно в храм. Только там, в общей молитве, пасхальная пища обретает духовное значение. Призываю торговые сети проявить ответственность: вместо псевдоосвящений размещайте информацию о ближайших храмах, расписании богослужений и часах освящения пасхальных куличей. Поможем людям найти путь к Церкви, а не к кассе! — резюмировал Иванов.

Ранее руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой заявил, что скорлупа от освященных на Пасху яиц не становится святыней, ее можно выбрасывать, как и крошки от пасхального кулича. По его словам, обряд освящения не приравнивает эти продукты к святой воде, просфоре или артосу.

Общество
Россия
Пасха
куличи
Софья Якимова
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.