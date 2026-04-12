Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 09:00

В РПЦ раскрыли, можно ли выбрасывать скорлупу от освященных на Пасху яиц

Священник Береговой: скорлупа от освященных на Пасху яиц не становится святыней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Скорлупа от освященных на Пасху яиц не становится святыней, ее можно выбрасывать, как и крошки от пасхального кулича, заявил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой. По его словам, которые приводит РИА Новости, обряд освящения не приравнивает эти продукты к святой воде, просфоре или артосу.

Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не делает из них святыню. В данном случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса, — рассказал Береговой.

Ранее помощник главного военного священника по взаимодействию с добровольческими и казачьими подразделениями в зоне СВО Владислав Сулейманов заявил, что дизайнерский кулич стоимостью 100 тыс. рублей оскорбляет РПЦ и искажает саму суть праздника Пасхи. По его словам, попытки сделать праздничный хлеб предметом роскоши противоречат христианским заповедям.

Общество
РПЦ
Пасха
пасхальные яйца
куличи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.