В РПЦ раскрыли, можно ли выбрасывать скорлупу от освященных на Пасху яиц Священник Береговой: скорлупа от освященных на Пасху яиц не становится святыней

Скорлупа от освященных на Пасху яиц не становится святыней, ее можно выбрасывать, как и крошки от пасхального кулича, заявил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой. По его словам, которые приводит РИА Новости, обряд освящения не приравнивает эти продукты к святой воде, просфоре или артосу.

Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не делает из них святыню. В данном случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса, — рассказал Береговой.

Ранее помощник главного военного священника по взаимодействию с добровольческими и казачьими подразделениями в зоне СВО Владислав Сулейманов заявил, что дизайнерский кулич стоимостью 100 тыс. рублей оскорбляет РПЦ и искажает саму суть праздника Пасхи. По его словам, попытки сделать праздничный хлеб предметом роскоши противоречат христианским заповедям.