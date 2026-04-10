«С жиру бесятся»: священник о дизайнерском куличе за 100 тыс. рублей

Дизайнерский кулич стоимостью 100 тыс. рублей оскорбляет РПЦ и искажает саму суть праздника Пасхи, заявил NEWS.ru помощник главного военного священника по взаимодействию с добровольческими и казачьими подразделениями в зоне СВО Владислав Сулейманов. По его словам, попытки сделать праздничный хлеб предметом роскоши противоречат христианским заповедям.

Что могу сказать о пасхальном куличе за 100 тыс. рублей? Безумно и глупо. Если человеку хочется сходить с ума, пусть сходит, не надо впутывать Церковь. Изначально, если мы обратимся к истории кулича, то это хлеб, который ставился за столом на место, где должен быть Христос среди апостолов. Искажать, видоизменять его, дорабатывать золотом — неправильно. Делать его не общедоступным — неправильно вдвойне. Когда мы собираем на БПЛА, другие с жиру бесятся, искажают понятие праздника. Это не от большого ума. Здесь получается строгая сегрегация на тех, кто может себе это позволить и не может. А Христос сказал: «Скорее верблюд пройдет сквозь угольное ушко, чем богатый наследует Царство Небесное», — сказал Сулейманов.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выразил мнение, что продажа в преддверии Пасхи куличей с сусальным золотом по цене от 25 тыс. до 100 тыс. рублей является настоящим кощунством. По его словам, превращение пасхального символа в предмет роскоши выглядит особенно цинично, когда страна ведет СВО.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
