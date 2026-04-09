Депутат объяснил, почему нельзя покупать дорогие куличи с золотом

Продажа в преддверии Пасхи куличей с сусальным золотом по цене от 25 тыс. до 100 тыс. рублей является настоящим кощунством, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, превращение пасхального символа в предмет роскоши выглядит особенно цинично, когда страна ведет специальную военную операцию.

Я вижу, что в преддверии Пасхи некоторые рестораны и пекарни выставляют на продажу куличи и десерты по ценам от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, украшая их сусальным золотом, шоколадными яйцами и прочими изысками. Это кексы для тех, кто хочет показать свою элитность. Пусть называют это «праздничным десертом», «кексом», «панеттоне» — как угодно, но не кощунствуют над святыней. Настоящий кулич — это символ Воскресения Христова, скромная радость, которой верующие делятся друг с другом. А здесь мы видим откровенную спекуляцию на святыне, превращение пасхального символа в предмет роскоши. Особенно цинично это выглядит в то время, когда наша страна ведет СВО, воины рискуют жизнью на передовой, а их семьи нуждаются в поддержке, — сказал Иванов.

По его мнению, слово «кулич» имеет духовное значение, поэтому нельзя называть так сдобную булку за 30 тыс. рублей, которая не имеет ничего общего с верой. Он также призвал Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор обратить внимание на продажи таких пасхальных символов по заоблачным ценам.

Ранее религиовед и профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Фоминых заявила, что на Пасху яйца нельзя украшать изображениями храмов и святых. Она подчеркнула, что такой декор будет проявлением неуважения.