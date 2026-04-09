09 апреля 2026 в 10:36

Депутат объяснил, почему нельзя покупать дорогие куличи с золотом

Продажа в преддверии Пасхи куличей с сусальным золотом по цене от 25 тыс. до 100 тыс. рублей является настоящим кощунством, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, превращение пасхального символа в предмет роскоши выглядит особенно цинично, когда страна ведет специальную военную операцию.

Я вижу, что в преддверии Пасхи некоторые рестораны и пекарни выставляют на продажу куличи и десерты по ценам от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, украшая их сусальным золотом, шоколадными яйцами и прочими изысками. Это кексы для тех, кто хочет показать свою элитность. Пусть называют это «праздничным десертом», «кексом», «панеттоне» — как угодно, но не кощунствуют над святыней. Настоящий кулич — это символ Воскресения Христова, скромная радость, которой верующие делятся друг с другом. А здесь мы видим откровенную спекуляцию на святыне, превращение пасхального символа в предмет роскоши. Особенно цинично это выглядит в то время, когда наша страна ведет СВО, воины рискуют жизнью на передовой, а их семьи нуждаются в поддержке, — сказал Иванов.

По его мнению, слово «кулич» имеет духовное значение, поэтому нельзя называть так сдобную булку за 30 тыс. рублей, которая не имеет ничего общего с верой. Он также призвал Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор обратить внимание на продажи таких пасхальных символов по заоблачным ценам.

Ранее религиовед и профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Фоминых заявила, что на Пасху яйца нельзя украшать изображениями храмов и святых. Она подчеркнула, что такой декор будет проявлением неуважения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос об отставке Гладкова
Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

