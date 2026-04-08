Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 13:55

Религиовед перечислила пасхальные запреты

Религиовед Фоминых: на пасхальные яйца нельзя клеить изображения храмов и святых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Пасху яйца нельзя украшать изображениями храмов и святых, рассказала ОТР религиовед и профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Фоминых. Она подчеркнула, что такой декор будет проявлением неуважения.

С точки зрения православной традиции, конечно, совершенно недопустимо приклеивать наклейки с изображениями храмов, святых, крестов, Иисуса Христа, лика Богородицы. Это считается очень большим непочтением, особенно учитывая тот факт, что скорлупа будет растрескиваться, ломаться, а затем утилизироваться в мусор, — рассказала Фоминых.

Религиовед также призвала выпекать куличи в четверг или субботу, так как в Страстную пятницу нельзя заниматься домашними делами. По ее словам, пробовать кулич до наступления воскресенья также нельзя.

Ранее пресс-секретарь монастыря Оптина пустынь и монах Калинник рассказал, что обычай красить яйца отсылает к преданию о Марии Магдалине. Согласно писанию, яйцо в ее руках изменило цвет, ознаменовав тем самым чудо.

Общество
религии
Пасха
запреты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.