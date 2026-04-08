Религиовед перечислила пасхальные запреты Религиовед Фоминых: на пасхальные яйца нельзя клеить изображения храмов и святых

На Пасху яйца нельзя украшать изображениями храмов и святых, рассказала ОТР религиовед и профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Фоминых. Она подчеркнула, что такой декор будет проявлением неуважения.

С точки зрения православной традиции, конечно, совершенно недопустимо приклеивать наклейки с изображениями храмов, святых, крестов, Иисуса Христа, лика Богородицы. Это считается очень большим непочтением, особенно учитывая тот факт, что скорлупа будет растрескиваться, ломаться, а затем утилизироваться в мусор, — рассказала Фоминых.

Религиовед также призвала выпекать куличи в четверг или субботу, так как в Страстную пятницу нельзя заниматься домашними делами. По ее словам, пробовать кулич до наступления воскресенья также нельзя.

Ранее пресс-секретарь монастыря Оптина пустынь и монах Калинник рассказал, что обычай красить яйца отсылает к преданию о Марии Магдалине. Согласно писанию, яйцо в ее руках изменило цвет, ознаменовав тем самым чудо.