Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 13:32

В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи

Монах Калинник: обычай красить яйца отсылает к преданию о Марии Магдалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычай красить яйца отсылает к преданию о Марии Магдалине, рассказал в беседе с Readovka.news пресс-секретарь монастыря Оптина пустынь и монах Калинник (Дмитриев). Согласно писанию, яйцо в ее руках изменило цвет, ознаменовав тем самым чудо.

Масштабы Пасхи и сдобное тесто символизируют завершение Великого поста, отметил Калинник. Он подчеркнул, что для праздничного пасхального стола при этом нет никакого церковного канона.

Монах добавил, что популярная на Пасху игра в «битки» — это не просто забава, а традиция, наполненная символизмом. По его словам, яйцо связывают с Гробом Господним — внешне он подобен холодному камню, но внутри хранит жизнь.

Ранее священник Александр Волков заявил, что нет никакого особого смысла в том, чтобы мыть окна или убираться именно в Чистый четверг. По его мнению, подобные действия не имеют отношения к церковным канонам.

Общество
Пасха
праздники
традиции
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.