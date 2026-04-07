В РПЦ раскрыли, нужно ли мыть окна в Чистый четверг Священник Волков: нет никакого особого смысла мыть окна в Чистый четверг

Нет никакого особого смысла в том, чтобы мыть окна или убираться именно в Чистый четверг, заявил «Москве 24» священник Александр Волков. По его мнению, подобные действия не имеют отношения к церковным канонам.

Что касается народных традиций, связанных с мойкой окон, уборкой дома и какими-то другими обрядами, то они не имеют никакого отношения к жизни Церкви и по смыслу совершенно ничтожны. Поэтому хорошо, если человек придет с утра в храм, причастится, помолится Богу, а затем уже пойдет заниматься своими делами и успеет помыть окна и убраться до Пасхи, — высказался Волков.

Он призвал православных в этот день прийти в храм и причаститься после исповеди. По словам священника, именно это действительно важно сделать в Чистый четверг.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в советские времена было принято на Пасху посещать кладбища, но так лучше не делать. По его словам, в светлый праздник разумнее посетить храм, исповедоваться и причаститься.