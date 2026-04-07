07 апреля 2026 в 17:01

В РПЦ раскрыли, нужно ли мыть окна в Чистый четверг

Священник Волков: нет никакого особого смысла мыть окна в Чистый четверг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нет никакого особого смысла в том, чтобы мыть окна или убираться именно в Чистый четверг, заявил «Москве 24» священник Александр Волков. По его мнению, подобные действия не имеют отношения к церковным канонам.

Что касается народных традиций, связанных с мойкой окон, уборкой дома и какими-то другими обрядами, то они не имеют никакого отношения к жизни Церкви и по смыслу совершенно ничтожны. Поэтому хорошо, если человек придет с утра в храм, причастится, помолится Богу, а затем уже пойдет заниматься своими делами и успеет помыть окна и убраться до Пасхи, — высказался Волков.

Он призвал православных в этот день прийти в храм и причаститься после исповеди. По словам священника, именно это действительно важно сделать в Чистый четверг.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в советские времена было принято на Пасху посещать кладбища, но так лучше не делать. По его словам, в светлый праздник разумнее посетить храм, исповедоваться и причаститься.

Общество
РПЦ
православные
верующие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

