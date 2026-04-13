Стало известно, какое наказание может грозить россиянке за кальян на куличе

Россиянке, которая забила кальян на куличе, грозит до одного года в колонии, сообщил Telegram-канал Mash. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Допросить Широкову предстоит столичному Следственному комитету.

Ранее в Москве девушка из Саранска приготовила кальян на куличе. В соцсетях она выложила видео, как делает чашу из хлеба и наполняет ее табаком. Адвокат Вадим Багатурия считает, что девушке может грозить штраф до 300 тыс. рублей. При этом, по его словам, уроженку Саранска также могут проверить на причастность к созданию порнографического контента, учитывая вероятность существования ее аккаунта на платформе для взрослых.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что 81% россиян верят в сверхъестественные силы. Большинство респондентов доверяют святым и духам, покровительствующим военным, а также допускают существование домового. Почти все участники (96%) сошлись во мнении, что вера — личное дело, при этом 85% когда-либо обращались к мистическим практикам.