Стало известно, какие уроки вынес Иран из украинского конфликта

Иран активно изучал и продолжает исследовать конфликт между Россией и Украиной, перестраивая свои вооруженные силы под условия современных боевых действий, сообщает Financial Times со ссылкой на научные публикации иранских военных командиров. На основе этого опыта Тегеран изучил российское применение дронов в ударах и отдельно рассмотрел украинское производство беспилотников с использованием 3D-принтеров.

После этого страна сделала ставку на дешевые технологии и массовое оснащение своих войск. Дополнительно Иран проявляет интерес к развитию средств кибервойны с применением малых беспилотников и технологий искусственного интеллекта.

При этом техническое и организационное обновление армии Ирана предполагает переход к более мобильным подразделениям, а также пересмотр методов подготовки военнослужащих и способов ведения боевых действий. Крупные военные соединения в современных условиях становятся менее подвижными и более уязвимыми.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не предоставляла Ирану разведывательные данные для помощи Исламской Республике в конфликте с США и Израилем. Москва связана с Тегераном соглашением о военно-техническом сотрудничестве, но передачи разведданных оно не касается.