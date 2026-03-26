Лавров опроверг обвинения в адрес России из-за «помощи» Ирану

Лавров: Россия не передавала Ирану разведданные для помощи в конфликте с США

Россия не снабжала Иран разведывательными данными для помощи Исламской Республике в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем, сообщил в интервью телекомпании France Télévisions глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат также указал, что Вашингтон в противостоянии с Тегераном заинтересован в контроле над Ормузским проливом и доминировании на энергетических рынках.

Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными, — пояснил глава ведомства.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже комментировали этот вопрос. Москва, по их словам, связана с Тегераном соглашением о военно-техническом сотрудничестве, но передачи разведданных оно не касается.