Захарова рассказала, как обстоят дела с передачей США разведданных Украине

Россия постоянно говорит США о недопустимости передачи Украине разведывательных данных, так как они используются для наведения западных ракет на российские объекты, в том числе гражданские, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, американская сторона предпочитает игнорировать требования Москвы.

В рамках имеющихся контактов мы на регулярной основе доводим до американских представителей сигналы о недопустимости передачи киевскому режиму разведывательных данных. <…> И вынуждены констатировать, что в ответ на наши демарши американская сторона, как правило, отделывается общими словами, а то и вовсе молчит, — отметила Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что новые соглашения с Киевом нужны Лондону для дестабилизации обстановки в Европе. По ее словам, стратегия Великобритании заключается в расшатывании ситуации путем расширения военного сотрудничества с Украиной. Захарова добавила, что обязательство Киева предоставить помощь Лондону в случае нападения на Великобританию представляет собой «театр абсурда».