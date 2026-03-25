25 марта 2026 в 16:07

Захарова рассказала, как обстоят дела с передачей США разведданных Украине

Захарова: США не реагируют на просьбу Москвы не давать разведданные Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия постоянно говорит США о недопустимости передачи Украине разведывательных данных, так как они используются для наведения западных ракет на российские объекты, в том числе гражданские, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, американская сторона предпочитает игнорировать требования Москвы.

В рамках имеющихся контактов мы на регулярной основе доводим до американских представителей сигналы о недопустимости передачи киевскому режиму разведывательных данных. <…> И вынуждены констатировать, что в ответ на наши демарши американская сторона, как правило, отделывается общими словами, а то и вовсе молчит, — отметила Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что новые соглашения с Киевом нужны Лондону для дестабилизации обстановки в Европе. По ее словам, стратегия Великобритании заключается в расшатывании ситуации путем расширения военного сотрудничества с Украиной. Захарова добавила, что обязательство Киева предоставить помощь Лондону в случае нападения на Великобританию представляет собой «театр абсурда».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

