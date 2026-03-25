25 марта 2026 в 15:40

Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном

Захарова: Лондон расширяет сотрудничество с Киевом для дестабилизации Европы

Фото: МИД РФ
Новые соглашения с Киевом нужны Лондону для дестабилизации обстановки в Европе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, стратегия Великобритании заключается в расшатывании ситуации путем расширения военного сотрудничества с Украиной, передает корреспондент NEWS.ru.

На деле все это — стратегия Британии по дестабилизации нашего региона, да и Европейского континента в целом посредством расширения военного сотрудничества с террористическим киевским режимом, — сказала она.

Главным итогом визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон было названо достижение новых двусторонних договоренностей в сфере безопасности и обороны, указала Захарова. Но, как считает дипломат, обязательство Киева предоставить помощь Лондону в случае нападения на Великобританию представляет собой «театр абсурда».

Захарова в ходе брифинга также назвала Зеленского кровавым бункерным террористом, на руках которого кровь убитых киевскими властями детей и мирных граждан. Она подчеркнула, что ответственность за гибель людей лежит непосредственно на нем.

«Переговоры через бомбы»: раскрыты два вероятных плана Трампа по Ирану
Что известно о двух бананах сталкера в жестоком покушении на москвичку
Манулам в Ленинградском зоопарке пока не удалось подружиться
«Безволие и глупость»: Захарова дала оценку происходящему в энергетике ЕС
Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе
В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине
Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер
Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать
«Радиостанция судного дня» прервала молчание, выдав в эфир загадочное слово
Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита
Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта
Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ
Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео
В Иране снова опровергли ведение переговоров с США
В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге
На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева
«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией
Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия
«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
