Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном Захарова: Лондон расширяет сотрудничество с Киевом для дестабилизации Европы

Новые соглашения с Киевом нужны Лондону для дестабилизации обстановки в Европе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, стратегия Великобритании заключается в расшатывании ситуации путем расширения военного сотрудничества с Украиной, передает корреспондент NEWS.ru.

На деле все это — стратегия Британии по дестабилизации нашего региона, да и Европейского континента в целом посредством расширения военного сотрудничества с террористическим киевским режимом, — сказала она.

Главным итогом визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон было названо достижение новых двусторонних договоренностей в сфере безопасности и обороны, указала Захарова. Но, как считает дипломат, обязательство Киева предоставить помощь Лондону в случае нападения на Великобританию представляет собой «театр абсурда».

Захарова в ходе брифинга также назвала Зеленского кровавым бункерным террористом, на руках которого кровь убитых киевскими властями детей и мирных граждан. Она подчеркнула, что ответственность за гибель людей лежит непосредственно на нем.