«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского Захарова заявила, что Зеленский по уши в крови невинных взрослых и детей

Президент Украины Владимир Зеленский — это кровавый бункерный террорист, на руках которого кровь убитых детей и мирных граждан, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что ответственность за гибель людей лежит непосредственно на нем, передает корреспондент NEWS.ru.

Не просто на руках Зеленского кровь, он сам по уши в этой самой крови: детской, мирных жителей. Кровавый бункерный террорист, — подчеркнула она.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский превратил развернувшийся на территории страны конфликт в бизнес. По его словам, украинская элита богатеет на военных деньгах и не заинтересована в прекращении боевых действий.



Перед этим первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Зеленский никогда не согласится на мирное урегулирование с Россией. По словам парламентария, украинский президент выполняет задачу западных кураторов по уничтожению собственного народа.