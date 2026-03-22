В Госдуме объяснили, почему Зеленский не подпишет мирный договор Водолацкий: Зеленский никогда не согласится на мирный договор с Россией

Подконтрольный «англосаксам» президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на подписание мирного соглашения с Россией, поскольку это противоречит интересам Запада, заявил в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По мнению парламентария, Киев выполняет стратегическую задачу своих кураторов по уничтожению украинского народа.

Зеленский, отправляя людей в мясорубку, выполняет стратегическую задачу, которую перед собой поставили англосаксы. И они уверенно, стабильно идут к этой цели — уничтожению украинского народа. Зеленский, как человек предавший свой народ, идет у них во главе всей этой системы, которая никогда не будет подписывать мирный договор, — сказал парламентарий.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что украинская сторона на переговорах с США ограничится затягиванием времени и пустыми обещаниями. По его словам, подобные встречи нужны Киеву лишь для того, чтобы вновь заявить о своем существовании. Эксперт добавил, что Украина не готова на уступки даже под давлением Белого дома.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Европа, затягивая мирное урегулирование украинского кризиса, фактически готовится к военному столкновению с Россией. По мнению аналитика, благодаря тому, что Киев продолжает отказываться от подписания мирного договора, Великобритания и Германия наращивают свои военные потенциалы.