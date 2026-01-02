В Госдуме сравнили Зеленского с Гитлером и дали прогноз по его судьбе

В Госдуме сравнили Зеленского с Гитлером и дали прогноз по его судьбе Водолацкий: правление Зеленского навсегда станет «черной полосой» для Украины

Годы правления президента Украины Владимира Зеленского, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий ТАСС. По его мнению, действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью к собственным гражданам.

Зеленский повторит судьбу того же Гитлера, который возродил нацизм. А сейчас Зеленский пытается нацизм возродить на территории Украины. И действия сегодня руководства Украины бесчеловечны к своим жителям. Этот период — это будет «черная полоса» в жизни украинского народа, — сказал парламентарий.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что президент Украины проявил запредельный цинизм и абсолютную утрату моральных принципов. Так отреагировали в МИД на атаку Вооруженных сил Украины по населенному пункту Хорлы, расположенному в Херсонской области.

Кроме того, глава Исследовательского центра международной безопасности при римском университете LUISS Алессандро Орсини отметил, что частая корректировка украинского мирного проекта указывает на скорую капитуляцию Киева. По его мнению, об этом же говорят и многочисленные зарубежные визиты Зеленского.