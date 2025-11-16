«Билет в один конец»: в ГД раскрыли план Мерца по уничтожению украинцев

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о запрете выезда украинской молодежи и направлении ее на фронт сравнимо с практикой нацистского гитлерюгенда, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий ТАСС. По мнению парламентария, данная инициатива преследует цель уничтожения молодого поколения украинцев и воспроизводит методы, применявшиеся Третьим рейхом в годы Второй мировой войны.

Мерц сегодня хочет, чтобы на Украине было создано подобие гитлерюгенда. <…> Он нашел метод и способ, который когда-то применял Гитлер: подростков одевать, давать в руки оружие и портрет Бандеры и отправлять на линию боестолкновения, чтобы там погибать, то есть билет в один конец, — сказал парламентарий.

Ранее Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского решить проблему нежелания молодых граждан проходить военную службу в своем государстве. Германский политик констатировал, что вместо участия в обороне страны украинская молодежь выбирает выезд на территорию ФРГ.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Киевом провокационных действий для возвращения молодых граждан Украины из европейских стран как потенциальных новобранцев ВСУ. Дипломат уточнила, что речь идет о мужчинах возрастной категории 18–22 лет, добавив, что украинские власти намерены использовать растущие в ЕС настроения за сокращение социальных пособий и льгот для мигрантов.