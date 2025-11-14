Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы МИД России: Украина хочет вернуть из Европы мужчин 18–22 лет для военной службы

Киев готовит провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы как потенциальных рекрутов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет о мужчинах 18–22 лет.

Имеются сведения о том, что киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали, — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в Киеве решили воспользоваться настроениями европейцев, которые в последнее время все чаще выступают за уменьшение или даже отмену пособий и привилегий для прибывших в Европу украинцев.

Ранее Захарова иронично прокомментировала телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своей шутливой интерпретации диалога она предположила, что Мерц просил забрать украинских беженцев из ФРГ, на что Зеленский ответил неспособностью принять их и предупредил о новых волнах миграции.