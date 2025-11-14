Киев готовит провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы как потенциальных рекрутов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет о мужчинах 18–22 лет.
Имеются сведения о том, что киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали, — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что в Киеве решили воспользоваться настроениями европейцев, которые в последнее время все чаще выступают за уменьшение или даже отмену пособий и привилегий для прибывших в Европу украинцев.
Ранее Захарова иронично прокомментировала телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своей шутливой интерпретации диалога она предположила, что Мерц просил забрать украинских беженцев из ФРГ, на что Зеленский ответил неспособностью принять их и предупредил о новых волнах миграции.