14 ноября 2025 в 10:11

Захарова иронично отреагировала на разговор Мерца и Зеленского о мигрантах

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично отреагировала на телефонный разговор канцлера ФРГ Фридриха Мерца и украинского президента Владимира Зеленского. Она описала возможную версию беседы двух политиков, где глава немецкого правительства просил забрать украинских беженцев, а Зеленский отметил, что ничего не может поделать, и призвал ждать больше мигрантов.

Так было? Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах, — написала Захарова.

Ранее Мерц призвал Зеленского принять меры относительно того, что молодые украинцы не хотят служить в своей стране. Вместо защиты родины молодежь выезжает в ФРГ, отметил он. Также правительство Германии подтвердило планы по отмене социальных пособий для отдельных категорий украинских беженцев.

До этого власти Берлина приняли решение о закрытии крупного центра размещения беженцев с Украины, находящегося на территории бывшего аэропорта Тегель. Полное прекращение деятельности данного объекта планируется осуществить до конца 2025 года.

