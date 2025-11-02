В самом сердце Европы закроют крупный центр для украинских беженцев Центр для украинских беженцев в немецком аэропорту Тегель решили закрыть

В Берлине будет закрыт крупный центр для беженцев с Украины, расположенный на территории бывшего аэропорта Тегель, сообщает издание «Страна.ua». Планируется полностью прекратить работу данного объекта до окончания 2025 года.

Первоначально в переоборудованном здании аэровокзала проживало около 5000 человек, но в настоящее время там осталось приблизительно 1,5 тыс. беженцев. В дальнейшем планируется перейти к децентрализованному размещению прибывающих граждан.

Ранее СМИ писали, что в польском обществе наблюдается усиление негативных настроений в отношении украинских беженцев. Польша приняла от 2 до 3 млн украинских граждан после начала специальной военной операции. Власти изначально предоставляли им право на проживание, трудоустройство, медицинское обслуживание и социальные выплаты, однако в сентябре 2025 года прекратили финансовую поддержку для неработающих беженцев.

До этого сообщалось, что число преступлений против украинских беженцев в Польше увеличилось на 70% за два года. В некоторых ситуациях обстановка открыто выходит из-под контроля. Украинцы свидетельствуют о нападениях даже из-за восточного акцента — их избивают и унижают с требованиями «возвращаться домой». В качестве примеров приводятся случаи, когда мужчину оскорбили на автобусной остановке, назвав «тунеядцем», а другого избили ногами у входа в сетевой магазин исключительно за разговор с акцентом.