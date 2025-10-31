Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:40

Польша перестала быть безопасной для украинских беженцев

Onet: в Польше на 70% выросло число преступлений против украинских беженцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Польше за два года на 70% выросло число преступлений против украинских беженцев, сообщает Onet. Издание отмечает, что в ряде случаев ситуация «откровенно выходит из-под контроля». Украинцы признаются, что на них нападают даже из-за восточного акцента: их избивают и унижают, призывая «возвращаться на родину».

В качестве примеров издание приводит случаи, когда мужчину оскорбили на остановке, назвав «тунеядцем», а другого украинца избили ногами перед сетевым магазином исключительно за то, что он говорил с акцентом. Сейчас украинцы стараются избегать посещения публичных мест, таких как рестораны и пабы, опасаясь агрессии со стороны местного населения, вызванной алкоголем.

Однажды мужчина просто оскорбил меня на остановке. Без всякой причины. Мне сказали, что я тунеядец и должен идти домой, — рассказал украинец в беседе с журналистами.

Проблемы беженцев при этом усугубляются: глава Бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша больше не сможет принимать беженцев. По словам политика, ресурсы Варшавы для этого уже «исчерпаны».

Ранее пьяный украинский беженец откусил часть от полицейского автомобиля. Инцидент произошел в польском городе Сохачев, где правоохранители задержали 28-летнего украинца, угрожавшего двоим полякам. Злоумышленник оказал полицейским сопротивление и оторвал зубами от их машины кусок уплотнителя. Поскольку это было не первое нарушение на его счету, мужчину приговорили к депортации на родину.

Польша
Украина
украинцы
беженцы
преступления
