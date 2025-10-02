Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 14:32

В Польше пьяный украинец укусил полицейскую машину

В Польше пьяный украинец откусил часть уплотнителя от полицейского автомобиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданин Украины откусил часть уплотнителя полицейского автомобиля, передает wiadomosci.wp.pl. Инцидент произошел в польском городе Сохачев, где правоохранители задержали 28-летнего украинца, угрожавшего двоим полякам. Злоумышленник оказал полицейским сопротивление и укусил их машину.

Полицейские машины служат в различных условиях и многое «повидали». Однако это то, с чем они столкнулись впервые. Гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения повредил полицейский автомобиль, откусив часть уплотнителя двери и поцарапав кузов,рассказали журналистам в полиции.

Мужчина был заключен под стражу, ему были предъявлены обвинения в угрозах расправой и в нанесении ущерба имуществу правоохранительных органов. Это был не первый его конфликт с законом в Польше, поэтому полиция добилась депортации дебошира и 30 сентября тот был передан пограничным службам Украины.

Ранее из Польши был депортирован украинец, который в нетрезвом виде управлял поездом. Машиниста с поймали во время плановой проверки состава, прибывшего из Киева в польский город Хельм. За это ему запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенского соглашения сроком на пять лет.

