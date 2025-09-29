Украинца депортировали из Польши за пьяную выходку на работе Пьяного украинского машиниста выгнали из Польши за управление поездом

Машиниста с Украины депортировали из Польши за управление пассажирским составом в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте команды полиции города Хелм. Мужчину поймали 28 сентября во время плановой проверки состава, прибывшего из Киева.

Освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за управление общественным транспортом в пьяном виде, материалы будут направлены в суд. Пограничная служба вынесла решение о депортации украинца из Польши. Ему также запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенского соглашения сроком на пять лет.

