29 сентября 2025 в 13:09

Украинца депортировали из Польши за пьяную выходку на работе

Пьяного украинского машиниста выгнали из Польши за управление поездом

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Машиниста с Украины депортировали из Польши за управление пассажирским составом в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте команды полиции города Хелм. Мужчину поймали 28 сентября во время плановой проверки состава, прибывшего из Киева.

Освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за управление общественным транспортом в пьяном виде, материалы будут направлены в суд. Пограничная служба вынесла решение о депортации украинца из Польши. Ему также запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенского соглашения сроком на пять лет.

Ранее в Тюмени компания пьяных женщин набросилась на девушку с дредами в сквере Отрядов мэра из-за просьбы сделать музыку потише. Пострадавшую избили, таскали за волосы, пока рядом стояли дети нападавших. Девушка написала заявление в полицию.

До этого под Калининградом задержали 60-летнего мужчину за покушение на убийство восьмилетнего сына своей знакомой в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес ребенку не менее двух ножевых ранений в грудь и спину, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Польша
украинцы
депортации
пьяные
алкоголь
поезда
