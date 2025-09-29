Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 10:28

Пьяные россиянки избили девушку с дредами

В центре Тюмени пьяные женщины избили девушку с дредами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Тюмени в сквере Отрядов Мэра на улице Мельничной в ночь на 27 сентября компания пьяных женщин напала на девушку с дредами, сообщает 72.ru. Пострадавшая Анастасия Аржиловская утверждает, что ее избили и таскали за волосы, рядом находились дети нападавших.

Девушка услышала громкую музыку, когда возвращалась домой. По ее словам, три женщины 40–50 лет веселились в сквере, рядом находились маленькие дети. Одна из женщин исполняла танец на столе, рядом была бутылка водки.

Девушка попросила приглушить музыку, но получила оскорбления в ответ. Тогда Аржиловская вызвала полицию и начала снимать компанию на телефон. После этого ее ударили ногой в живот, уронили на землю, ударили по голове и таскали за дреды. У пострадавшей зафиксированы ссадины и ушибы. Девушка написала заявление в полицию, личности нападавших устанавливаются.

Ранее в Новоалтайске школьница избила мужчину с инвалидностью в лесу, ее подруга сняла произошедшее на видео. На записи девушка стоит рядом с мужчиной, потом нападает на него, нанося удары ногами по спине и животу. Попутно подросток обвинила пострадавшего в том, что он якобы показывал половой орган маленькой девочке.

нападения
избиения
россиянки
Тюмень
пострадавшие
девушки
происшествия
матери
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.