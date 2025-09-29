Пьяные россиянки избили девушку с дредами

В центре Тюмени в сквере Отрядов Мэра на улице Мельничной в ночь на 27 сентября компания пьяных женщин напала на девушку с дредами, сообщает 72.ru. Пострадавшая Анастасия Аржиловская утверждает, что ее избили и таскали за волосы, рядом находились дети нападавших.

Девушка услышала громкую музыку, когда возвращалась домой. По ее словам, три женщины 40–50 лет веселились в сквере, рядом находились маленькие дети. Одна из женщин исполняла танец на столе, рядом была бутылка водки.

Девушка попросила приглушить музыку, но получила оскорбления в ответ. Тогда Аржиловская вызвала полицию и начала снимать компанию на телефон. После этого ее ударили ногой в живот, уронили на землю, ударили по голове и таскали за дреды. У пострадавшей зафиксированы ссадины и ушибы. Девушка написала заявление в полицию, личности нападавших устанавливаются.

Ранее в Новоалтайске школьница избила мужчину с инвалидностью в лесу, ее подруга сняла произошедшее на видео. На записи девушка стоит рядом с мужчиной, потом нападает на него, нанося удары ногами по спине и животу. Попутно подросток обвинила пострадавшего в том, что он якобы показывал половой орган маленькой девочке.