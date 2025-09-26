Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:15

На Алтае школьница избила в лесу мужчину с инвалидностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новоалтайске школьница избила мужчину с инвалидностью в лесу, ее подруга сняла произошедшее на видео, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Девочка утверждала, что пострадавший приставал к семилетнему ребенку.

На записи девушка стоит рядом с мужчиной, потом нападает на него, нанося удары ногами по спине и животу. Попутно подросток обвинила пострадавшего в том, что он якобы показывал половой орган маленькой девочке. Мужчина сначала извинялся, но потом начал повторять, что не делал этого. Подписчик канала отметил, что мужчина «никогда никому плохого не сделал».

Ранее в подмосковном Подольске мужчина угрожал «сломать пасть» пятилетнему мальчику, когда он капризничал у кассы. За малыша вступилась мама, но нарвалась на грубость. После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил пострадавшую локтем в лицо. По словам пострадавшей, напавшим был местный житель, которого она часто встречала в супермаркете, но раньше он не был агрессивным.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Нападавшим оказался 47-летний житель Тульской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит пять лет колонии.

Семья и жизнь

Семья и жизнь

Семья и жизнь

