На Алтае школьница избила в лесу мужчину с инвалидностью

В Новоалтайске школьница избила мужчину с инвалидностью в лесу, ее подруга сняла произошедшее на видео, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Девочка утверждала, что пострадавший приставал к семилетнему ребенку.

На записи девушка стоит рядом с мужчиной, потом нападает на него, нанося удары ногами по спине и животу. Попутно подросток обвинила пострадавшего в том, что он якобы показывал половой орган маленькой девочке. Мужчина сначала извинялся, но потом начал повторять, что не делал этого. Подписчик канала отметил, что мужчина «никогда никому плохого не сделал».

Ранее в подмосковном Подольске мужчина угрожал «сломать пасть» пятилетнему мальчику, когда он капризничал у кассы. За малыша вступилась мама, но нарвалась на грубость. После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил пострадавшую локтем в лицо. По словам пострадавшей, напавшим был местный житель, которого она часто встречала в супермаркете, но раньше он не был агрессивным.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Нападавшим оказался 47-летний житель Тульской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит пять лет колонии.