В Подмосковье мужчина избил женщину в магазине на глазах у ребенка

В Подмосковье мужчина избил женщину в магазине на глазах у ребенка

Неизвестный мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка в магазине «Пятерочка» в подмосковном Подольске, сообщает Telegram-канал Mash. Нападавшего разыскивает полиция.

Пострадавшая сообщила, что агрессор пригрозил «сломать пасть» пятилетнему ребенку, когда он капризничал у кассы. За малыша вступилась мама, но нарвалась на грубость. После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил пострадавшую локтем в лицо. Женщина отметила, что на нее напал местный житель, которого она часто встречала в супермаркете, но раньше агрессии мужчина не проявлял.

Ранее в Москве пожилой хоккеист на KIA клюшкой избил водителя впереди стоящего автомобиля. Инцидент произошел на перекрестке улицы Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, хоккеист начал сигналить и моргать стоявшему впереди ВАЗ-2106, после чего вышел из машины, открыл дверь чужого авто и вступил в конфликт.

До этого в Архангельске пассажир автобуса избил водителя и покинул место происшествия. По предварительным данным, пострадавший упал на пол, после чего потерял память. Позже выяснилось, что конфликт произошел после того, как водитель резко затормозил. Сотрудники больницы доложили в правоохранительные органы о случившемся.