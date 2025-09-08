Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 13:35

Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти

В Архангельске пассажир избил водителя автобуса и скрылся с места конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир автобуса в Архангельске избил водителя и покинул место конфликта, пишет 29.RU. Предварительно, пострадавший упал на пол, после чего его госпитализировали. Избиение обернулось тем, что водитель потерял память.

Пассажир избил водителя. Его увезла скорая. Он потерял память, — приводит портал сообщение компании «Рико».

Позже выяснилось, что конфликт произошел после того, как водитель резко затормозил. Сотрудники больницы доложили в правоохранительные органы о случившемся. В УМВД уточнили, что инцидент произошел на остановке «АГКЦ» на улице Воскресенской. Сейчас нарушителя порядка ищут.

Ранее в Новосибирске водитель маршрутки украл резиновую куклу из магазина для взрослых, после чего вернулся и занял 40 рублей на проезд. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и пытался возместить отказ кондуктора от его ухаживаний.

До этого в Тверской области водитель маршрутного автобуса обвинил школьницу в отказе платить за проезд, избил ее и выгнал на обочину. Сама 14-летняя девушка сообщила, что оплата прошла, но уведомление не пришло из-за отключений интернета.

