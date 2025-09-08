Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти В Архангельске пассажир избил водителя автобуса и скрылся с места конфликта

Пассажир автобуса в Архангельске избил водителя и покинул место конфликта, пишет 29.RU. Предварительно, пострадавший упал на пол, после чего его госпитализировали. Избиение обернулось тем, что водитель потерял память.

Пассажир избил водителя. Его увезла скорая. Он потерял память, — приводит портал сообщение компании «Рико».

Позже выяснилось, что конфликт произошел после того, как водитель резко затормозил. Сотрудники больницы доложили в правоохранительные органы о случившемся. В УМВД уточнили, что инцидент произошел на остановке «АГКЦ» на улице Воскресенской. Сейчас нарушителя порядка ищут.

