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06 июля 2025 в 14:35

Школьницу обвинили в отказе оплатить проезд, избили и выгнали из автобуса

В Тверской области водитель избил школьницу и выгнал ее из автобуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Водитель маршрутного автобуса из Тверской области обвинил школьницу в отказе оплатить проезд, после чего избил ее и выгнал на обочину, сообщает Telegram-канал Baza. При этом сама 14-летняя девушка утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление о денежном переводе.

Как уточнил канал, инцидент произошел в деревне Юрятино в Ржевском районе области. По словам школьницы, она оплатила проезд и закрыла вкладку, однако позже водитель начал обвинять ее в попытке проехать «зайцем». В ходе конфликта мужчина разбил юной пассажирке телефон и силой вытолкнул ее из автобуса.

Позднее пострадавшая позвонила матери, и та нашла ее на остановке со следами побоев. По словам женщины, ее дочь рвало. У нее также была вырвана прядь волос. В больнице школьнице диагностировали ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга. Водителя автобуса задержали, однако он отказывается признавать вину.

Ранее в Иркутске подростки с ножом напали на водителя автобуса. Это произошло после того, как водитель сделал замечание молодым людям, которые вели себя неадекватно.

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