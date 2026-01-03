Новый год — 2026
03 января 2026 в 10:10

Волшебный напиток из клубники на самогоне — пошаговый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ингредиенты: клубника — 0,5 кг, самогон 40% — 0,5 л, сок лимона — 1/2 шт., сахар — 250 г, вода — 200 мл.

Клубнику тщательно промойте, удалите хвостики и порежьте на четвертинки. Переложите в банку, залейте спиртом 40%, после чего добавьте сок половины лимона. Поставьте емкость в темное и теплое место на 7 дней для настаивания. Спустя неделю слейте настойку, а к ягодам добавьте сахар и воду, аккуратно перемешайте и снова отправьте настаиваться, но уже на 3 дня. По истечении этого времени слейте сироп с ягод, соедините его с настойкой и оставьте настаиваться еще на 5 дней в теплом и темном месте. Затем процедите готовый напиток, разлейте его по бутылкам и закройте крышками. Напиток должен храниться в прохладном и затемненном месте — чем дольше выдержка, тем насыщеннее вкус. Но помните, что употребление алкоголя вредно для здоровья!

Ранее мы поделились рецептом рулета с печенью трески.

напитки
алкоголь
рецепты
домашние заготовки
ликер
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
