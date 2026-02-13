Прекрасно переносят заморозку, подойдут для заготовок: рыбные котлеты из минтая с жаренным лучком

Рыбные котлеты из минтая с жаренным лучком по этому рецепту прекрасно переносят заморозку и подойдут для заготовок. Секрет в составе фарша и панировке, которые сохраняют влагу при заморозке и последующем приготовлении.

Для приготовления понадобится: 1 кг филе минтая, 2 крупные луковицы, 3-4 ломтика белого хлеба (без корок), 100 мл молока, 2 яйца, соль, черный перец, панировочные сухари. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости и легкой карамелизации. Хлеб залейте молоком на 5-7 минут, затем отожмите. Рыбное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере вместе и размоченным хлебом. В фарш добавьте жареный лук, яйца, соль, перец. Тщательно вымесите массу. Если фарш жидковат, добавьте панировочных сухарей. Сформируйте котлеты. Обваляйте каждую в панировочных сухарях.

Для заморозки: разложите котлеты на подносе или доске так, чтобы они не касались друг друга. Уберите в морозилку на 2-3 часа. Затем переложите в пакет для длительного хранения. Готовить их, можно не размораживая: обжаривайте на среднем огне под крышкой по 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета, затем потушите пару минут.

