05 марта 2026 в 06:48

С этими котлетами любой бургер станет шедевром — сочные, нежные, с тем самым вкусом бигмака. Теперь никакого Макдака

Я обожаю бигмаки. Но ездить каждый раз в Макдак дорого и далеко. Решил повторить дома и, кажется, попал в точку. Сочная котлета с хрустящей корочкой, тот самый чуть кисловатый привкус, правильная текстура. Собираешь бургер с булочкой, салатом, сыром и своим любимым соусом — и понимаешь, что лучше уже не бывает.

Что понадобится для котлет

Беру 500 г мясного фарша (лучше смесь говядины и свинины 70/30), небольшую луковицу, зубчик чеснока, одно яйцо, пару столовых ложек панировочных сухарей, соль, черный перец, чайную ложку сахара и чайную ложку лукового порошка. Для жарки нужно растительное масло.

Как я их готовлю

Лук и чеснок натираю на мелкой терке или очень мелко рублю. Смешиваю в миске фарш с луком, чесноком, яйцом, сухарями, солью, перцем, сахаром и луковым порошком. Вымешиваю руками до однородности, но не слишком долго, чтобы фарш не стал плотным. Формирую котлеты чуть большего диаметра, чем булочки — при жарке они немного сожмутся. Важно сделать их одинаковой толщины, чтобы прожарились равномерно. Убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы котлеты «отдохнули». Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Жарю на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. В конце можно убавить огонь и дожарить до желаемой готовности. Даю котлетам отдохнуть пару минут, затем собираю бургер с любимыми ингредиентами и соусом.

Что понадобится для соуса «как бигмак»

Смешиваю 3 столовые ложки майонеза, 1 столовую ложку кетчупа, 1 чайную ложку горчицы, 1 столовую ложку мелко рубленого маринованного огурца или корнишонов, 1 чайную ложку уксуса (лучше белого винного), щепотку сахара, соль и паприку по вкусу. Даю настояться в холодильнике хотя бы полчаса.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

