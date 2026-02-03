Зимняя Олимпиада — 2026
Беру грибы, сметану, чеснок и готовлю по-быстрому легкий ужин на 50 ккал: насыщает до утра

Фото: D-NEWS.ru
Беру грибы, сметану, чеснок и готовлю по-быстрому легкой ужин. Это блюдо насыщает до утра и содержит около 50 ккал на 100 г. В процессе запекания шляпки грибов остаются сочными и мясистыми.

Для приготовления понадобится: 500-600 г крупных свежих шампиньонов с крепкими шляпками, 100 г сметаны (10-15%), 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец. Тщательно вымойте грибы и обсушите. Отделите ножки от шляпок, стараясь не сломать их. Ножки мелко порубите ножом. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите. В миске смешайте рубленые ножки, сметану, чеснок, соль, перец. Разогрейте духовку до 180-190°C. Противень застелите пергаментом. Шляпки грибов разложите на противне отверстием вверх. Чайной ложкой наполните каждую шляпку подготовленной сметанной начинкой. Запекайте в разогретой духовке 20-25 минут, пока шляпки не станут мягкими, а начинка слегка не зарумянится.

Это блюдо может быть как самостоятельным горячим, так и прекрасным низкокалорийным гарниром к мясу.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-французски без майонеза.

