05 марта 2026 в 15:30

Гречневые оладьи с грибами — деревенская классика для постного стола. Без яиц и молока, вкусно и без сметаны

Фото: D-NEWS.ru
Гречневые оладьи с луком и грибами — ароматные, сытные, с деревенским характером и без яиц. Беру гречневую муку, шампиньоны и лук — и готовлю постные оладьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или ужина в пост. Его необычность в том, что гречневая мука придает оладьям насыщенный, чуть ореховый вкус и деревенский колорит, а грибы с луком делают их такими сытными, что мяса совсем не хочется. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые оладьи с хрустящей корочкой и мягкой, пористой серединкой, щедро приправленной ароматом жареных грибов и лука. Они пахнут уютом и деревней, а съедаются быстрее, чем вы успеваете пожарить новую порцию.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан гречневой муки (можно смолоть гречневую крупу в кофемолке), 200 г шампиньонов, 1 луковица, 1 стакан воды или растительного молока, 2 ст. ложки растительного масла в тесто, 1/2 ч. ложки соды, соль, перец, зелень по вкусу. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте гречневую муку, соль, перец и соду. Влейте воду и масло, тщательно перемешайте, добавьте обжаренные грибы с луком и зелень. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте горячими с постным соусом или просто так.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
