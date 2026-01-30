Хрустит так, что за ушами трещит: мой рецепт капусты с яблоком

Квасим капусту в банке с яблоком: рецепт для идеального хруста

Рецепт квашеной капусты в банке с яблоком придает классической закуске фруктовую свежесть и гарантирует хрустящую текстуру. Для приготовления берется плотный кочан капусты (около 2 кг), морковь (1-2 штуки), кисло-сладкие яблоки (2-3 крупных), соль (40-50 г) и семена тмина или клюква.

Капуста шинкуется, морковь трется на терке, яблоки режутся дольками или тонкими слайсами, очищенными от сердцевины. Овощи и фрукты смешиваются в большой миске с солью и аккуратно перетираются руками до выделения достаточного количества сока. Важно не переусердствовать, чтобы капуста для квашения сохранила структуру.

Полученная масса слоями укладывается в чистые банки, чередуясь с дольками яблок и специями. Каждый слой тщательно утрамбовывается для удаления воздуха. Сверху должен выступить сок. Процесс квашения капусты длится при комнатной температуре 3-5 дней, с ежедневным прокалыванием массы для выхода газов.

Добавление яблок в квашеную капусту ускоряет брожение и придает легкую сладость. Готовый продукт хранят в холодильнике. Этот способ закваски с фруктами позволяет получить витаминную, вкусную и хрустящую закуску, где яблоки остаются упругими и ароматными.